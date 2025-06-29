Kırıkkale'de Sopayla Öldürülen Kişinin Zanlıları Tutuklandı
Kırıkkale'de sopayla öldürülen A.O.T. cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale'de yaşanan üzücü bir olayda, bir kişinin sopayla darbedilerek öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Olay, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. A.O.T. (42) isimli kişinin öldürülmesine ilişkin olarak yakalanan C.D. (47), L.S. (32) ve M.U. (33) isimli şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne dün yapılan ihbarda, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde A.O.T.'nin kanepeden düştüğü bildirildi. Eve giden sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, A.O.T.'nin yaklaşık 10 saat önce sopayla kafasına vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, A.O.T. ile bir süre önce evde yemek yiyen ve aralarında kavga çıkan C.D., L.S. ve M.U. gözaltına alındı.
Olayın Detayları
- A.O.T., Gürler Mahallesi'ndeki evde sopayla darbedilerek öldürüldü.
- Olayla ilgili olarak C.D., L.S. ve M.U. gözaltına alındı ve tutuklandı.
- İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ölümün yaklaşık 10 saat önce gerçekleştiğini tespit etti.
- Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.