Kırıkkale'de Sopayla Öldürülen Kişinin Zanlıları Tutuklandı

Kırıkkale'de yaşanan üzücü bir olayda, bir kişinin sopayla darbedilerek öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Olay, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. A.O.T. (42) isimli kişinin öldürülmesine ilişkin olarak yakalanan C.D. (47), L.S. (32) ve M.U. (33) isimli şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne dün yapılan ihbarda, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde A.O.T.'nin kanepeden düştüğü bildirildi. Eve giden sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, A.O.T.'nin yaklaşık 10 saat önce sopayla kafasına vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, A.O.T. ile bir süre önce evde yemek yiyen ve aralarında kavga çıkan C.D., L.S. ve M.U. gözaltına alındı.

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