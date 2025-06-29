Kırıkkale'de Sopayla Öldürülen Kişinin Zanlıları Tutuklandı

Sakarya Metrobüs Hattı Hizmete Giriyor: Ücretsiz Dönem
Sakarya Metrobüs Hattı Hizmete Giriyor: Ücretsiz Dönem
Bakan Yumaklı: Bir ay içinde 1459 yangına müdahale ettik
Bakan Yumaklı: Bir ay içinde 1459 yangına müdahale ettik
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Tekirdağ'da 1500 dönüm alan yandı
Tekirdağ'da 1500 dönüm alan yandı
İklim Kanunu Teklifi Hayvancılığı Bitirmiyor, DMM'den Açıklama
İklim Kanunu Teklifi Hayvancılığı Bitirmiyor, DMM'den Açıklama
Spor Spikeri Sabri Ugan Hayatını Kaybetti
Spor Spikeri Sabri Ugan Hayatını Kaybetti
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor
TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor
Kripto Borsaları İçin Geri Sayım: 30 Haziran'da Neler Olacak?
Kripto Borsaları İçin Geri Sayım: 30 Haziran'da Neler Olacak?
Kabine Toplanıyor: Gündem Emekli Zammı, Kamu İşçisi Artışı
Kabine Toplanıyor: Gündem Emekli Zammı, Kamu İşçisi Artışı
Bakan Işıkhan: Kamu Personelinin 'Çözülemez' Denilen Sorunlarını Çözdük
Bakan Işıkhan: Kamu Personelinin 'Çözülemez' Denilen Sorunlarını Çözdük
Bakanlıkta Yapay Zeka Dönemi: Harcamalara Anında Denetim!
Bakanlıkta Yapay Zeka Dönemi: Harcamalara Anında Denetim!
Emekliler İçin Temmuz Zammı Beklentisi: HAK-İŞ'ten Açıklama
Emekliler İçin Temmuz Zammı Beklentisi: HAK-İŞ'ten Açıklama
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Ankara'da deprem
Ankara'da deprem
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kırıkkale'de Sopayla Öldürülen Kişinin Zanlıları Tutuklandı

Kırıkkale'de sopayla öldürülen A.O.T. cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 21:58, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 21:56
Yazdır
Kırıkkale'de Sopayla Öldürülen Kişinin Zanlıları Tutuklandı

Kırıkkale'de yaşanan üzücü bir olayda, bir kişinin sopayla darbedilerek öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Olay, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. A.O.T. (42) isimli kişinin öldürülmesine ilişkin olarak yakalanan C.D. (47), L.S. (32) ve M.U. (33) isimli şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne dün yapılan ihbarda, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde A.O.T.'nin kanepeden düştüğü bildirildi. Eve giden sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, A.O.T.'nin yaklaşık 10 saat önce sopayla kafasına vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, A.O.T. ile bir süre önce evde yemek yiyen ve aralarında kavga çıkan C.D., L.S. ve M.U. gözaltına alındı.

Olayın Detayları

  • A.O.T., Gürler Mahallesi'ndeki evde sopayla darbedilerek öldürüldü.
  • Olayla ilgili olarak C.D., L.S. ve M.U. gözaltına alındı ve tutuklandı.
  • İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ölümün yaklaşık 10 saat önce gerçekleştiğini tespit etti.
  • Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber