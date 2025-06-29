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Sakarya Metrobüs Hattı Hizmete Giriyor: Ücretsiz Dönem

Sakarya'da ilk kez hayata geçirilen metrobüs hattının test sürüşü yapıldı. 15 Temmuz'dan itibaren ücretsiz seferler başlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 22:15, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 22:07
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Sakarya Metrobüs Hattı Hizmete Giriyor: Ücretsiz Dönem

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez hayata geçirilen metrobüs hattının test sürüşü başarıyla gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, basın mensupları ve vatandaşların katılımıyla, Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasındaki 16,5 kilometrelik hatta ilk deneme seferi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla, Türkiye'de metrobüsle ulaşımı başlatan ikinci şehir olan Sakarya'da, Şehir Hastanesi ve Adapazarı Gar Meydanı arasındaki 19,5 kilometrelik güzergahta 13 istasyon bulunuyor. Yenikent Bölgesi'nden şehir merkezine kadar olan durakların montajları tamamlandı.

Metrobüs Hattı ve Projenin Detayları

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Metrobüs Hattı 1. Etap Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, projenin şehirdeki ulaşım hizmetini üst seviyeye çıkaracağını belirtti. Alemdar, kentsel dönüşüm ve raylı sistemin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak, şehir trafiğini azaltmak ve toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla metrobüs projesinin hayata geçirildiğini ifade etti.

  • 15 Temmuz'da Gar Meydanı-Camili hattı başlayacak ve okullar açılana kadar ücretsiz olacak.
  • 12 kilometrelik hattın İstanbul'da 17 ayda, Sakarya'da ise 16,5 kilometrelik hattın 5 ayda tamamlandığı belirtildi.
  • Metrobüs hattının güncel ekonomik değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira.

Törenden Notlar ve Katılımcılar

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, kentte tarihi bir gün yaşandığını ve büyük bir coşku duyduklarını dile getirdi. Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'de ilk olarak İstanbul'da metrobüsü hayata geçirdiğini, Sakarya'nın ise ikinci şehir olduğunu vurguladı. Ayrıca, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kerem Erman ve Yurtiçi Otobüs Satış Direktörü Murat Torun tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a plaket takdim edildi.

  • AK Parti Sakarya Milletvekilleri: Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık
  • MHP Sakarya Milletvekili: Muhammed Levent Bülbül
  • AK Parti İl Başkanı: Yunus Tever
  • SATSO Başkanı: Akgün Altuğ
  • İlçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar törende yer aldı.


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