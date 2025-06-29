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Bakan Tunç: Orman Yangınına Sebep Olan Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Buca'da çıkan orman yangınında şüpheli bir kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli hakkında 'kasten orman yangınına sebebiyet verme' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 22:48, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 22:41
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Bakan Tunç: Orman Yangınına Sebep Olan Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir ilimizin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli bir kişinin benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin, ikametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilmektedir. Bu şahıs hakkında, kasten orman yangınına sebebiyet verme suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır.

Olayın Detayları

  • Buca ilçesinde orman yangını meydana geldi.
  • Soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
  • Şüphelinin, önce kendi ikametini kundakladığı, ardından orman yangınını başlattığı iddia edildi.
  • Kasten orman yangınına sebebiyet verme suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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