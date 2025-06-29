Bakan Tunç: Orman Yangınına Sebep Olan Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir ilimizin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli bir kişinin benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin, ikametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilmektedir. Bu şahıs hakkında, kasten orman yangınına sebebiyet verme suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır.

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