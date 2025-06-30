30 haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları
30 haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı Sözleşme imza törenine katılacak.
(İstanbul/09.00)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/11.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı dış ticaret ve işgücü istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin mayıs ayı sonuçlarını duyuracak.
(İstanbul/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya gelecek.
(Ankara)
2- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Tahran/Washington/Kudüs)
3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/10.00)
2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Yaz Kur'an Kursları açılış programına katılacak.
(Sakarya/10.00)
SPOR
1 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek imza töreniyle uzatılacak.
(İstanbul/13.00)
2- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Inter-Fluminense müsabakası oynanacak.
(Charlotte/22.00)
3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları başlayacak.
(Londra/13.00)