30 haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam edilecek.

2- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya gelecek.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin mayıs ayı sonuçlarını duyuracak.

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı dış ticaret ve işgücü istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

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