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Kampanyalarla İkinci El Otomobil Pazarı Yeniden Canlanıyor

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el otomobil pazarında fiyatların sıfır araç satışlarındaki artış ve kampanyalarla dengelendiğini belirtti. Tüketiciler artık sadece bugünkü fiyatı değil, aracın gelecekteki değerini de göz önünde bulunduruyor. Ekonomik segmentteki araçlara talep artarken, alım kararları daha uzun sürede ve detaylı araştırmalarla veriliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 07:32, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 07:38
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Kampanyalarla İkinci El Otomobil Pazarı Yeniden Canlanıyor

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el otomobil piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, "İkinci el fiyatları, sıfır araç satışlarındaki artışla daha dengeli bir hale geldi. Müşteriler temkinli ve artık değer kaybını da hesaplıyor" ifadelerini kullandı. Son dönemde piyasalarda yaşanan enflasyon ve döviz kuru artışı, ekonomik belirsizlikleri beraberinde getirirken, yüksek faiz oranları ve krediye erişim zorlukları sıfır ve ikinci el otomotiv pazarında dalgalı bir seyir oluşturdu. Sene başında baskılanan talep, nisan ayında artışa geçerken, sektörün beklediği esas toparlanma ise haziran ayında kendini göstermeye başladı.

Türkiye'nin en büyük araç fiyatlandırma ve veri analiz şirketi olan Cardata'nın Genel Müdürü Yalçın, ilk 6 aylık dönemin tüm belirsizliklere rağmen oldukça verimli geçtiğini belirtti. "Yılın kalan kısmında ise döviz kuru, enflasyon, vergi düzenlemeleri ve krediye erişim şartları gibi makro dinamikler belirleyici olacak. Ancak genel beklenti, özellikle son çeyrekte kampanyalar, takas destekleri ve yıl sonu satış hedefleriyle birlikte ikinci el pazarında yeniden canlanma olacağı yönünde" dedi. Bu dönemde kurumsal iş ortaklarıyla güçlü ilişkilerini sürdürdüklerini ve özellikle değerleme, fiyat analizi ile pazar trendlerine yönelik dijital çözümlere olan talebin arttığını vurguladı. Sektör oyuncularının, doğru fiyatlama ve daha sağlıklı envanter yönetimi için veriye dayalı karar alma süreçlerini öncelemeye başladığını ifade etti.

Fiyatlar Dengelendi, Tüketici Bilinçlendi

Geçtiğimiz yıllarda hızla artan fiyatların, 2025'in ilk yarısında dengelenmeye ve bazı segmentlerde reel olarak gerilemeye başladığını belirten Yalçın, bu durumun tüketicilerde "fiyatlar daha da düşer mi?" beklentisi oluşturduğunu ve alım kararlarının ertelenmesine neden olduğunu söyledi.

Kampanyaların Etkisi

  • Markaların sıfır araçta sunduğu agresif kampanyalar, takas desteği, düşük faizli kredi seçenekleri ve nakit indirimleri ikinci elde daha fazla araç arzı oluşturuyor.
  • Tüketicilerin sıfır araca yönelmesi, ikinci elde fiyatların aşağı yönlü baskılanmasına sebep oluyor.
  • Tüketici tercihleri düşük yakıt tüketimli, yedek parçası ucuz ve işletme maliyeti düşük modellere kayıyor.
  • Lüks segmentten ziyade ekonomik sınıftaki ikinci el araçlara yönelim artıyor.
  • Müşteriler artık daha temkinli, araştırmacı ve fiyat odaklı hareket ediyor.
  • Alım kararları çok daha uzun sürede ve detaylı kıyaslamalarla veriliyor.
  • Tüketici sadece bugünkü fiyatı değil, aracın ilerideki muhtemel değer kaybını da hesaba katarak karar veriyor.


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