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Antalya'da orman yangını çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 07:50, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 07:50
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Antalya'da orman yangını çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

1 ev tahliye edildi

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Alevlerin yaklaştığı 1 evin tahliye edildiği, bazı avokado ve zeytin bahçelerinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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