12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde dolandırıcı organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 3 milyar 150 milyon lira işlem hacmi bulunan 230 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca 12 ilde 12 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonun Detayları

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 3 milyar 150 milyon lira işlem hacmi bulunan 230 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 93'ü tutuklandı, 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi ve diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Soruşturma Konuları

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

Resmi belgede sahtecilik

Nitelikli dolandırıcılık

Nitelikli yağma

Yasa dışı bahis

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması

Rüşvet

Tehdit ve şantaj

El Konulan Varlıklar ve Ele Geçirilenler

9 gayrimenkul

27 araç

1 dükkan

2 arsa

2 milyon lira değerindeki banka hesapları

Ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, nakit para, çek/senet, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanları ile MASAK çalışanlarını tebrik etti.



