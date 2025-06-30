Avcılar'da Halı Sahada Kavga: 2 Yaralı, 5 Gözaltı

Avcılar'da, Tahtakale Mahallesi Kınaçiçeği Sokak'taki bir halı sahada dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Halı sahaya gelen gruplar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Bir kişi bıçaklanarak yaralandı ve çevredekiler hemen yardımına koştu.

Kavganın Şiddeti ve Sonrası

Kavgaya karışan taraflardan biri, başka bir kişiyi otomobille ezmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobili kullanan kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kişi yaralandı (biri bıçakla)

yaralandı (biri bıçakla) 5 kişi gözaltına alındı

gözaltına alındı Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

Olayın ardından polis ekipleri, kavganın neden çıktığını belirlemek ve sorumluları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.



