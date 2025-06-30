Kabine Toplantısı'nda Emekli ve Memur Zammı Gündemde

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ana gündem başlıkları arasında 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları yer alıyor. Kabine, iki haftalık aranın ardından yeniden bir araya gelecek. Beştepe'deki toplantıda öncelikli başlığın ekonomi olması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı da netleşecek. En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca, enflasyonla mücadele, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündeme gelecek.

Anayasa Hazırlık Komisyonu

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan Anayasa Hazırlık Komisyonu'nun çalışmaları da ele alınacak. Gerçekleştirilen ilk üç toplantının çıktıları değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye Süreci

Kabine'de, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası yaşanan gelişmeler görüşülecek. Gelinen süreç tüm ayrıntılarıyla bir kez daha gözden geçirilecek.

Dış Politika ve Bölgesel Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan , NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Hollanda'daki görüşme, kabul ve temaslarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Hollanda'daki görüşme, kabul ve temaslarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak. İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'nin ardından İran'ı hedef alan saldırıları ile savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar masaya yatırılacak.

ile savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar masaya yatırılacak. Ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler değerlendirilecek.



