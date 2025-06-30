Kız İsteme Tartışması Kanlı Bitti: Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde evlilik hazırlığı yapan kuzeni için akrabalarıyla birlikte kız istemeye giden polis memuru Furkan K., çıkan tartışmada silahla vurularak yaşamını yitirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 09:07, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 10:43
Olay, Ahi Mesut Mahallesi'ndeki Sultan Sencer Parkı'nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Furkan K., kuzeninin evlilik planları kapsamında kız tarafıyla buluşmaya gitti. Ancak iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı ve silahlar çekildi.
İzinli olduğu öğrenilen polis memuru Furkan K., çıkan arbedede tabancayla vurularak ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, hemen hastaneye kaldırılan Furkan K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.