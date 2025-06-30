Alişan Konserinde Kavga: 1 Kişi Bıçakla Yaralandı
Samsun Batı Park'taki Alişan konserinde yaşanan kavga sonucu 16 yaşındaki Emirhan E., bacak ve omzundan bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli gözaltında.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 09:18, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 09:19
Samsun'da Konserde Kavga: 1 Kişi BıçaklandıSamsun'da Batı Park'ta sahne alan sanatçı Alişan'ın konserinde, bir grup arasında kavga çıktı. Olay sırasında Emirhan E. (16), tanımadığını belirttiği Doğukan T. (25) tarafından bacak ve omzundan bıçaklandı. Yaralanan Emirhan E., sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olayın Detayları
- Polis ekipleri, şüpheli Doğukan T.'yi kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü.
- Şüphelinin aşırı alkollü olduğu öğrenildi.