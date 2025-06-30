Mersin'de dron destekli trafik denetiminde 37 sürücüye 89 bin 632 lira ceza
Mersin'de jandarma, dron destekli trafik uygulamasında 37 sürücüyü tespit ederek toplamda 89 bin 632 lira para cezası uyguladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 09:27, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 09:28
Mersin'de Dron Destekli Trafik DenetimiDenetim Detayları
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında, 37 sürücüye toplamda 89 bin 632 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, güvenli trafik ortamının oluşturulması amacıyla Mersin Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda denetim yapıldı. Havadan dronla desteklenen uygulamada, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi ve gerekli cezai işlemler uygulandı.
Denetimde Gerçekleştirilenler
- Jandarma ekiplerinin dron destekli trafik denetimi yapması
- Trafikte seyreden araçların kontrol edilmesi
- Kural ihlali yapan sürücülerin tespit edilmesi ve cezalandırılması