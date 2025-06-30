Mersin'de dron destekli trafik denetiminde 37 sürücüye 89 bin 632 lira ceza

Mersin'de Dron Destekli Trafik DenetimiDenetim Detayları

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında, 37 sürücüye toplamda 89 bin 632 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, güvenli trafik ortamının oluşturulması amacıyla Mersin Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda denetim yapıldı. Havadan dronla desteklenen uygulamada, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi ve gerekli cezai işlemler uygulandı.

Denetimde Gerçekleştirilenler