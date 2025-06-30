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Türkiye'de Araç Sahipliği Avrupa'nın Gerisinde, Fiyatlar Yüzde 70 Daha Yüksek

Türkiye'de otomotiv sektörü son yıllarda rekor satış haberleriyle gündeme gelse de, aslında vatandaşların araç sahibi olma oranı Avrupa'nın oldukça gerisinde. LenaCars tarafından hazırlanan kapsamlı rapora göre, 2024 itibarıyla Türkiye'de her bin kişiye 354 motorlu araç düşerken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran ortalama 570'e ulaşıyor.

Kaynak : Karar
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 09:39, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 09:50
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Türkiye'de Araç Sahipliği Avrupa'nın Gerisinde, Fiyatlar Yüzde 70 Daha Yüksek

Araştırmaya göre, Türkiye'deki sıfır kilometre araç fiyatları Avrupa'ya kıyasla ortalama yüzde 70 daha pahalı. 0-5 yaş arası ikinci el otomobillerde bu fark 2,5 kata, 20 yaş üzerindeki araçlarda ise 5 kata kadar çıkıyor. Özellikle yüksek ÖTV ve KDV yükü nedeniyle eski araçlara olan talep artarken, Türkiye'de trafiğe kayıtlı her 4 araçtan birinin 21 yaş ve üzerinde olduğu belirtiliyor.

LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, mevcut vergi politikasının güncelliğini yitirdiğini ve sürdürülemez hale geldiğini söyledi. Nazik, "Türkiye'de vergi politikası gerçek piyasa koşullarına ve çevresel standartlara göre yeniden yapılandırılmalı. Bu hem tüketici hem de üretici için olumlu bir adım olur, ayrıca Türkiye'nin araç sahipliği oranını OECD ortalamasına yaklaştırır" dedi.

Karar'dan Cihat Ceylan'ın haberine göre;

Vergi Yükü İkinci Eli de Etkiliyor

Nazik, vergi yükünün sadece sıfır araçları değil, ikinci el piyasasını da olumsuz etkilediğini vurguladı. Örneğin Almanya'da 2 bin Euro'ya satılan 20 yaşındaki bir Opel Astra'nın, Türkiye'de 10 bin Euro civarında alıcı bulabildiğini ifade eden Nazik, bunun nedeninin Türkiye'de araç satışı sırasında her defasında yeniden eklenen vergiler olduğunu söyledi. Avrupa ülkelerinde ise vergilendirmenin daha çok aracın çevresel emisyonuna dayalı şekilde yapıldığını ve bu yüzden fiyatların daha dengeli oluştuğunu dile getirdi.

Yeni ÖTV Düzenlemesi Ne Getiriyor?

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni ekonomi paketiyle otomobillerde uygulanan ÖTV oranlarında değişiklikler gündeme geldi. 1600 cc motor hacmine sahip ve vergisiz fiyatı 280 bin TL'nin altında olan araçlarda geçerli olan yüzde 45, 50 ve 70'lik ÖTV oranları kaldırılarak, bu sınıftaki araçlar için en düşük oran yüzde 80'e yükseltildi. Üst segment bazı hibrit modellerde ise ÖTV oranlarının daha da artabileceği konuşuluyor.

Nazik, "Yüzde 10'luk vergi dilimi orta segmentteki tüketiciye teşvik olurken, üst dilimler hala çok yüksek. Matrah ve dilim aralıkları güncellenirse hem tüketiciye hem üreticiye güven sağlanır. Enflasyonist ortamda matrah bazlı sistemin terk edilmesi, daha öngörülebilir bir vergi reformu sağlanması gerekiyor" diye konuştu.

Sonuç Olarak Ne Bekleniyor?

Sektör temsilcileri, yapılan yeni düzenlemelerin fiyatlara doğrudan bir indirim getirmeyeceğini, çünkü fiilen piyasada zaten yüzde 80 ÖTV oranının uygulandığını belirtiyor. Yani yeni düzenleme sadece mevcut uygulamanın yasal zemine oturtulması olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'de araç sahipliği oranının artırılabilmesi için vergi sisteminin hem adil hem de sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiği vurgulanırken, vatandaşlar da özellikle genç araçlara erişimde vergi yükünün hafifletilmesini talep ediyor.

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