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Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 4.222 Liradan İşlemde

Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ile piyasalardaki son gelişmeler haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 09:50, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 10:44
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Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 222 lira seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 1,3 azalışla 4 bin 201 lira seviyesinde tamamlamıştı. Yeni haftada ise saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazanarak 4 bin 222 lira seviyesine yükseldi. Çeyrek altın 6 bin 950 lira, Cumhuriyet altını ise 27 bin 720 lira seviyesinden satılıyor. Altının ons fiyatı ise yeni günde yüzde 0,5 artışla 3 bin 291 dolar seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Son Durum ve Etkileyen Faktörler

ABD'nin tarifeler konusunda uzlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlik ve dolar endeksindeki değer kaybı, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varabileceğine dair beklentiler ve dolar endeksindeki gerileme, piyasalarda fiyatlamaları etkiliyor.

Fed Başkanı Powell ve Trump'ın Açıklamaları

  • Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam ediyor.
  • Trump, Powell'ın yerine faiz oranlarını düşürecek birini getireceğini belirtti.
  • Powell'ın istifa etmesini çok istediğini ifade eden Trump, yeni Fed Başkanı kim olursa olsun faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Dolar Endeksi ve Analist Görüşleri

Bu gelişmelerle birlikte dolar endeksi, üç yılın en düşük seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor ve bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,3 düşüşle 97,1 seviyesine indi. Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalmasının güvenli liman talebini zayıflatarak risk iştahını artırdığını, ancak altının ons fiyatının zayıflayan dolar endeksinin desteğiyle değer kazandığını belirtiyor.

Günün Takip Edilecek Verileri ve Teknik Seviyeler

  • Yurt içinde yoğun veri gündemi takip edilecek.
  • Yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması izlenecek.
  • Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar destek, 3 bin 380 dolar direnç konumunda bulunuyor.


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