Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 9.452,86 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 9.404,89 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,97 puan ve yüzde 0,51 artışla 9.452,86 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi ise yüzde 0,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,88 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile turizm endeksleri oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varacağı ve ticaret anlaşmaları yapılacağına yönelik iyimserliklerle pozitif bir seyir izleniyor. Özellikle ABD'de açıklanacak istihdam verileri başta olmak üzere, bu hafta takip edilecek yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri gündeminin, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının öne çıkacağını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puan direnç, 9.400 ve 9.300 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

BIST 100 endeksi: 9.452,86 puan (yüzde 0,51 artış)

9.452,86 puan (yüzde 0,51 artış) Banka endeksi: yüzde 1,27 artış

yüzde 1,27 artış Holding endeksi: yüzde 0,61 artış

yüzde 0,61 artış Spor endeksi: yüzde 3,88 artış (en çok kazandıran)

yüzde 3,88 artış (en çok kazandıran) Turizm endeksi: yüzde 0,32 düşüş (en fazla kaybettiren)



