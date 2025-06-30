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İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 8,4'e düştü. İstihdam edilenlerin sayısı artarken, gençlerde işsizlik oranı yüzde 15,4 olarak kaydedildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 10:08, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 10:09
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İşsizlik Rakamları Açıklandı

İşsizlik oranı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre azalarak %8,4 seviyesine geriledi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, işsizlik oranı erkeklerde %6,5, kadınlarda ise %11,9 olarak tahmin edildi.

Mevsim Etkisinden Arındırılmış İstihdam Oranları

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,0 oldu. Bu oran erkeklerde %66,3, kadınlarda ise %32,2 olarak gerçekleşti.

İşgücüne Katılma Oranı

İşgücü, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak %53,5 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran %70,9, kadınlarda ise %36,5 oldu.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,0, kadınlarda ise %23,5 olarak tahmin edildi.

Haftalık Fiili Çalışma Süresi ve Atıl İşgücü Oranı

  • İstihdam edilenlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.
  • Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %31,0 oldu.
  • Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,7, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise %20,2 olarak tahmin edildi.

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