Dolar/TL Güne Yatay Başladı: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL, haftaya önceki kapanışının hemen altında başlamasının ardından 39,9040 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 39,9070'ten tamamladı. Bugün saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 39,9040'tan işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 46,8690'dan ve sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 54,7890'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 97 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Gündem ve Beklentiler

Orta Doğu'da azalan gerilim ve ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varacağı yönündeki iyimserlikler, varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili oluyor. Özellikle ABD'de açıklanacak istihdam verileri başta olmak üzere bu hafta takip edilecek yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Ticaret Anlaşmaları ve Fed Politikası

Ticaret anlaşmalarına yönelik gelişmeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) da odağında bulunuyor. Tarife risklerinin azalmasının, Bankanın faiz indirim sürecine yönelik belirsizlikleri gidermesi öngörülüyor.

Trump'ın Fed Başkanı Powell'a Yönelik Açıklamaları

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam ediyor. Powell'ın yerine, faiz oranlarını düşürecek birini getireceğini belirten Trump, Powell'ın istifa etmesini çok istediğini vurguladı. Yeni Fed Başkanı olarak kim gelirse gelsin, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Yurt İçi Ekonomik Veriler

Dış ticaret açığı mayıs ayında 6 milyar 645 milyon dolar olarak gerçekleşti.

olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,9 oldu.

Günün Takip Edilecek Verileri

Yurt içinde veri gündemi sakin.

ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi açıklanacak.

Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek.



