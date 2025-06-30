Adıyaman'da Otomobil ve Biçerdöver Çarpıştı: 6 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile biçerdöver çarpıştı ve bu çarpışma sonucunda 6 kişi yaralandı. Kaza, Adıyaman - Kahta kara yolu Hasancık mevkiinde gerçekleşti. Olayda, Y.K. idaresindeki 06 CTS 760 plakalı otomobil ile A.H.A. yönetimindeki biçerdöver çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı ve araçta bulunan kişiler yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın Detayları

Kaza, Adıyaman - Kahta kara yolu Hasancık mevkiinde meydana geldi.

Otomobilin plakası: 06 CTS 760

Kazada toplam 6 kişi yaralandı .

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Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.



