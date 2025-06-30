Adıyaman'da Otomobil ve Biçerdöver Çarpıştı: 6 Yaralı
Adıyaman'da otomobil ile biçerdöverin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 10:36, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 10:35
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile biçerdöver çarpıştı ve bu çarpışma sonucunda 6 kişi yaralandı. Kaza, Adıyaman - Kahta kara yolu Hasancık mevkiinde gerçekleşti. Olayda, Y.K. idaresindeki 06 CTS 760 plakalı otomobil ile A.H.A. yönetimindeki biçerdöver çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı ve araçta bulunan kişiler yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazanın Detayları
- Kaza, Adıyaman - Kahta kara yolu Hasancık mevkiinde meydana geldi.
- Otomobilin plakası: 06 CTS 760
- Kazada toplam 6 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.