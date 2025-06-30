Alanya'da Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot Ormanda Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kalkış sırasında ormanlık alana düşen yamaç paraşütü pilotu Mehmet Can yaralandı. Olay, Kızlarpınarı Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 800 metre yüksekliğindeki Yassıtepe'den paraşütle kalkış yapan Mehmet Can, kısa bir süre sonra ormanlık alana düştü. Olayı gören arkadaşları ve çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve İHH ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Can'a ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarılan Can'ın vücudunda ezikler olduğu belirtildi. Yaralı pilot, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayın Detayları

Yer: Kızlarpınarı Mahallesi, Alanya

Kızlarpınarı Mahallesi, Alanya Saat: 14.30

14.30 Kazazede: Mehmet Can

Mehmet Can Kalkış Noktası: Yassıtepe (800 metre yükseklik)

Yassıtepe (800 metre yükseklik) Kurtarma Süresi: Yaklaşık 1 saat

Yaklaşık 1 saat Müdahale Eden Ekipler: Sağlık, itfaiye, polis ve İHH

Sağlık, itfaiye, polis ve İHH Yaralanma Durumu: Vücutta ezikler

Vücutta ezikler Sevk Edildiği Yer: Hastane

Kurtarma Çalışmaları

Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen Mehmet Can'a ulaşmayı başardı. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, yaralı pilot güvenli bir şekilde ambulansa taşındı ve hastaneye sevk edildi.



