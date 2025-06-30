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Kaleiçi Tuzcular Mahallesi'nde Akşam Nüfusu 10 Bini Aşıyor

Kaleiçi'nin Tuzcular Mahallesi, akşam saatlerinde 10 bin kişiye ulaşan nüfusuyla turistlerin gözdesi oluyor. Güvenlik önlemleriyle dikkat çekiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 10:59, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 11:00
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Kaleiçi Tuzcular Mahallesi'nde Akşam Nüfusu 10 Bini Aşıyor

Antalya'nın turizm merkezi Kaleiçi'nde yer alan 82 nüfuslu Tuzcular Mahallesi, gündüzleri sakin ve sessiz bir atmosfere sahipken, akşam saatlerinde ise nüfusu 10 bini buluyor. Bu hareketlilik, özellikle yaz aylarında daha da belirginleşiyor. Gündüz saatlerinde sıcak havadan dolayı sahil bantlarını tercih eden tatilciler ve yerleşik vatandaşlar, akşam olduğunda ise soluğu Kaleiçi bölgesinde alıyor. Özellikle eğlence, yeme içme ve tarihi doku eşliğinde yürüyüş yapma fırsatı sunan Kaleiçi, akşamları bambaşka bir kimliğe bürünüyor.

Kaleiçi'nde Akşam Hareketliliği

Kaleiçi'nin merkezi noktasında yer alan ve eğlence mekanlarıyla bilinen Tuzcular Mahallesi'nde akşam saat 20.00'da başlayan hareketlilik, gece 04.00'e kadar devam ediyor. Mahallede barlar, kafeler ve konser alanlarının bulunması, bölgeyi daha da canlı hale getiriyor. Akşam saatlerinde binlerce yerli ve yabancı turist, Üçkapılar ile Hıdırlık Kulesi arasında gezerek yemek yiyor ve eğleniyor.

Mahalle Muhtarının Açıklamaları

Tuzcular Mahallesi Muhtarı Uğur Çetin, gündüz saatlerinde havanın çok sıcak olmasından dolayı insanların sahilleri tercih ettiğini belirtiyor. "Benim mahallemin nüfusu ben dahil 82. Yaz olduğu için mahalledekiler yaylaya da gidince nüfus daha çok düşüyor. Şu an mahallemde 12 kişi var. Akşam ise binlerce kişi var. Burada akşam saat 8'den sonra gece 4'e kadar hareketli ve canlı oluyor" ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve Sosyal Hayat

  • Bölgede güvenlik konusunda endişe edilecek bir durum bulunmuyor.
  • Polis ve zabıta ekipleri sürekli olarak bölgede görev yapıyor.
  • Kaleiçi, herkesin rahatça dolaşabileceği ve para harcayabileceği bir nokta olarak öne çıkıyor.
  • Yerel esnaf, yaşanan insan hareketliliğinin kendilerine olumlu yansıdığını belirtiyor.

Kaleiçi'nin Cazibesi

Antalya Kaleiçi İşletmeciler Kültür Derneği Başkanı Fikret Çağlan, yaz aylarında gündüz saatlerinde sıcaktan dolayı Kaleiçi'ne gelinmediğini ancak akşam saatlerinde bu durumun değiştiğini belirtiyor. Kaleiçi'nin bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Çağlan, gündüz için de çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade ediyor.

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