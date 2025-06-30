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İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 66,23'e düştü

Sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbul'da su tüketimi rekor seviyeye ulaştı. Barajlardaki doluluk oranları hızla azalıyor, uzmanlar uyarıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 11:05, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 11:04
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İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 66,23'e düştü

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle günlük su tüketimi artarken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, sıcaklıkların etkili olduğu 23-27 Haziran arasında şehre verilen günlük su miktarında bir hafta öncesine göre ortalama 80 bin metreküplük artış yaşandı. Baraj doluluk oranı ise yüzde 66,23 olarak ölçüldü. İstanbul ve çevresinde geçen hafta perşembe ve cuma günleri etkili olan sıcak hava, şehir yaşamını olumsuz etkilerken barajlardaki su seviyeleri açısından da risk oluşturdu.

İstanbul'da Su Tüketimi ve Baraj Doluluk Oranları

İSKİ İçme Suyu Arıtma Tesislerinden elde edilen verilere göre, 15-21 Haziran döneminde kente verilen günlük su miktarı 3 milyon 497 bin metreküp iken, 22-28 Haziran döneminde bu miktar 3 milyon 577 bin metreküpe çıktı. Bu artış günlük bazda ortalama 80 bin metreküp, haftalık bazda ise 560 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Barajların Doluluk Oranları

  • Alibey: %49,56
  • Terkos: %69,12
  • Elmalı: %81,06
  • Darlık: %72,06
  • Ömerli: %72,67
  • Büyükçekmece: %61,03
  • Sazlıdere: %51,44
  • Istrancalar: %24,12
  • Kazandere: %64,87
  • Pabuçdere: %65,18

Yıllara Göre Baraj Doluluk Oranları (30 Haziran)

  • 2015: %86,1
  • 2016: %71,64
  • 2017: %77,86
  • 2018: %80,23
  • 2019: %78,44
  • 2020: %64,88
  • 2021: %73,66
  • 2022: %73,9
  • 2023: %43,97
  • 2024: %69,68
  • 2025: %66,23

Bireysel Davranışların Önemi ve Su Tasarrufu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, barajlarda özellikle kış aylarında doluluk oranlarının yüzde 70 ile 90 bandına kadar çıkabildiğini ancak sonbaharda sıcaklıkların artması ve su tüketiminin yükselmesiyle birlikte bu oranların yüzde 20'lerin altına kadar gerileyebildiğini belirtti. Toros, geçmişte bazı yıllarda baraj doluluk oranının yüzde 20'nin altına indiğini ve ciddi su sıkıntısı endişesine yol açtığını ifade etti.

"Bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında baraj doluluk oranları yüzde 70'in üzerindeydi. Ancak 21 Haziran 2025 itibarıyla bu oranların yüzde 70'in altına indiğini görüyoruz. Sıcak hava dalgaları ve artan su tüketimi nedeniyle yaz ortasında bu seviyelerin daha da hızlı düşme riski var. Bu da su temininde zorluklara neden olabilir." dedi.

"Su, sadece bireysel sağlığımız için değil, toplumsal sürdürülebilirlik açısından da hayati önemde." Sıcak havalarda artan su ihtiyacını karşılayabilmek için mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Toros, vatandaşlardan su israfından kaçınmalarını, musluklarını gereksiz yere açık bırakmamalarını ve çamaşır ile bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmamalarını rica etti.

"Bu yaz mevsiminde bireysel davranışlarımızla büyük farklar oluşturabiliriz." Çocuklara ve gençlere suyun değeri ile israfın sonuçlarının anlatılması gerektiğini belirten Toros, bunun geleceğe yapılacak en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. "Unutmayalım ki her damla çok kıymetli." ifadesini kullandı.


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