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Işıkhan: İstihdamda Artış, İşsizlikte Düşüş Devam Ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de işsizlik oranının son 25 aydır tek hanelerde seyrettiğini ve mayıs ayında yüzde 8,4'e gerilediğini belirtti. İstihdam sayısı ise aynı dönemde artış gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 11:27, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 11:33
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Işıkhan: İstihdamda Artış, İşsizlikte Düşüş Devam Ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 25 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranının mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesine gerilediğini açıkladı. Bakan Işıkhan, TÜİK tarafından yayımlanan mayıs ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirerek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinin iş gücü verilerinde olumlu etkilerinin sürdüğünü belirtti. Son verilere göre, işsiz sayısı 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişiye düştü. Genç nüfusta ise işsizlik oranı aynı dönemde 0,3 puan azalarak yüzde 15,4 oldu.

İstihdamda Olumlu Gelişmeler

  • İstihdam sayısı, aynı dönemde 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişiye yükseldi.
  • İstihdam oranı, 0,1 puan artışla yüzde 49'a ulaştı.
  • İş gücü, bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişiye çıktı.

Politikaların Etkisi

Bakan Işıkhan, istihdamı destekleyici politikaların olumlu sonuçlarının devam ettiğini vurgulayarak, iş gücü piyasasında yaşanan değişimleri dikkate alarak çalışma hayatını güçlendirmek için uygulanan temel politikalar sayesinde iş gücünde artış yaşandığını ifade etti.


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