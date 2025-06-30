Kacır: Yapay zeka modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri destekleyeceğiz

CHP'nin Kurultay davası ertelendi!
CHP'nin Kurultay davası ertelendi!
Bakan Yumaklı: Üç günde 263 yangına müdahale edildi
Bakan Yumaklı: Üç günde 263 yangına müdahale edildi
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 66,23'e düştü
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 66,23'e düştü
İşsizlik Rakamları Açıklandı
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Kız İsteme Tartışması Kanlı Bitti: Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Kız İsteme Tartışması Kanlı Bitti: Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Kabine Toplantısı'nda Emekli ve Memur Zammı Gündemde
Kabine Toplantısı'nda Emekli ve Memur Zammı Gündemde
12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı
12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı
Antalya'da orman yangını çıktı
Antalya'da orman yangını çıktı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Kampanyalarla İkinci El Otomobil Pazarı Yeniden Canlanıyor
Kampanyalarla İkinci El Otomobil Pazarı Yeniden Canlanıyor
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası'nda yeni bir uyanış yaşanıyor
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası'nda yeni bir uyanış yaşanıyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Sakarya Metrobüs Hattı Hizmete Giriyor: Ücretsiz Dönem
Sakarya Metrobüs Hattı Hizmete Giriyor: Ücretsiz Dönem
Bakan Yumaklı: Bir ay içinde 1459 yangına müdahale ettik
Bakan Yumaklı: Bir ay içinde 1459 yangına müdahale ettik
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Tekirdağ'da 1500 dönüm alan yandı
Tekirdağ'da 1500 dönüm alan yandı
İklim Kanunu Teklifi Hayvancılığı Bitirmiyor, DMM'den Açıklama
İklim Kanunu Teklifi Hayvancılığı Bitirmiyor, DMM'den Açıklama
Spor Spikeri Sabri Ugan Hayatını Kaybetti
Spor Spikeri Sabri Ugan Hayatını Kaybetti
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor
TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor
Kripto Borsaları İçin Geri Sayım: 30 Haziran'da Neler Olacak?
Kripto Borsaları İçin Geri Sayım: 30 Haziran'da Neler Olacak?
Kabine Toplanıyor: Gündem Emekli Zammı, Kamu İşçisi Artışı
Kabine Toplanıyor: Gündem Emekli Zammı, Kamu İşçisi Artışı
Bakan Işıkhan: Kamu Personelinin 'Çözülemez' Denilen Sorunlarını Çözdük
Bakan Işıkhan: Kamu Personelinin 'Çözülemez' Denilen Sorunlarını Çözdük
Bakanlıkta Yapay Zeka Dönemi: Harcamalara Anında Denetim!
Bakanlıkta Yapay Zeka Dönemi: Harcamalara Anında Denetim!
Emekliler İçin Temmuz Zammı Beklentisi: HAK-İŞ'ten Açıklama
Emekliler İçin Temmuz Zammı Beklentisi: HAK-İŞ'ten Açıklama
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kacır: Yapay zeka modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri destekleyeceğiz

Bakan Kacır, yerli ve özgün yeni yapay zeka modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri, somut adımlarla desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, "Türkiye'yi yapay zeka devrimine liderlik eden ülkelerden biri haline getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 12:00, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 11:48
Yazdır
Kacır: Yapay zeka modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri destekleyeceğiz

Bakan Mehmet Fatih Kacır, yerli ve özgün yeni yapay zeka modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri, somut adımlarla desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Türkiye'yi yapay zeka devrimine liderlik eden ülkelerden biri haline getirmek için çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini vurguladı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde düzenlenen TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı Sözleşme İmza Töreni'nde konuşan Kacır, insanlığın tarihin en köklü dönüşümlerinden birine tanıklık ettiğini ve teknolojideki gelişmelerin üretimden bireysel yaşama kadar kapsamlı bir yeniden yapılanmayı beraberinde getirdiğini ifade etti.

Dijital devrimin merkezinde yer alan yapay zeka teknolojileri, artan veri işleme kapasitesi ve gelişmiş algoritmalar sayesinde akıllı üretimden hassas tarıma, iklim değişikliğiyle mücadeleden eğitim teknolojilerine kadar birçok alanda yenilikçiliği ve rekabet gücünü artırıyor. Kacır, bu teknolojinin küresel ekonomiye yılda 4,4 trilyon dolar ek katkı sağlayabileceğine dikkat çekti. Ancak yapay zekanın sunduğu ekonomik ve toplumsal değerle birlikte yeni etik tartışmalar ve sınamalar da ortaya çıkıyor. Veri hakimiyeti, teknoloji altyapısı ve nitelikli insan kaynağı bakımından ülkeler arasındaki farklar, yapay zekanın ekonomik ve kültürel bir hegemonya aracı olma riskini beraberinde getiriyor.

Yapay Zeka Ekosisteminde Türkiye'nin Rolü

Bakan Kacır, yapay zekanın pek çok sektörde geleneksel iş tanımlarını değiştirdiğini, veri okuryazarlığı, algoritma yönetimi ve yaratıcı problem çözme gibi alanlarda yeni uzmanlıklara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Türkiye'nin bu dönüşümde geride kalamayacağını vurgulayan Kacır, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ile küresel ölçekteki dönüşüme aktif katkı sağlama vizyonunu ortaya koyduklarını söyledi. TÜBİTAK bünyesinde kurulan Yapay Zeka Enstitüsü, gençlerin geleceğin teknolojilerine yön vermesi için önemli bir adım oldu.

Desteklenen Projeler ve Altyapı Yatırımları

  • EuroHPC Konsorsiyumu ile 380 bin dizüstü bilgisayara eş değer işlem gücüne sahip MareNostrum 5 araştırmacıların kullanımına sunuldu.
  • TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrıları ile KOBİ'ler, araştırma merkezleri ve üniversitelerin projeleri destekleniyor.
  • Üçüncü çağrıda beş tematik alanda 12 proje destekleniyor; bu projelerde 6'sı KOBİ ölçeğinde 12 girişim müşteri kuruluş olarak yer alıyor.
  • Yapay Zeka Enstitüsü, projelerden elde edilen bilgilerin anonimleştirilerek ekosisteme kazandırılmasından sorumlu olacak.

2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi ve Gelecek Hedefler

2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildi. Bu belge doğrultusunda Türkçe verilerle zenginleştirilen, ülkemizin ilk temel yapay zeka büyük dil modeli kullanıma sunulacak. TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü, 2 trilyon tokenlik veri derledi ve 300 milyar tokenlik veri havuzunu farklı mimarilerde eğitti. Metin, görüntü ve ses gibi çoklu veri türlerini işleyebilen çok modlu yapay zeka sistemleri geliştirme çalışmaları sürüyor.

Gelecek Dönem Vizyonu

Kacır, gelecek dönemde yapay zeka dönüşüm programlarıyla üretim süreçlerinde yapay zekanın kullanımını yaygınlaştıracaklarını belirtti. Yerli ve özgün yeni yapay zeka modellerinin doğmasını sağlayacak girişimler, somut adımlarla desteklenmeye devam edecek. Türkiye'nin yapay zeka devrimine liderlik eden ülkelerden biri olması için çalışmalar aralıksız sürecek.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber