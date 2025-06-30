Memur Ve Emekli Zammı Oranı Belli Oluyor

Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi 1,53 olarak açıklandı. Eğer resmi Haziran ayı enflasyonu rakamları bu beklentiyle aynı çıkarsa, 6 aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,85 olacaktır. Bu durumda, ilk altı ay için enflasyon farkı yüzde 10,2 olarak hesaplanacaktır.

Temmuz ayında uygulanacak olan yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile birlikte, memur ve memur emeklileri için yılın ikinci yarısındaki toplam zam oranı yüzde 15,75 seviyesine ulaşacaktır. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 16,85 olarak gerçekleşecektir. Haziran ayı resmi enflasyon açıklaması ise 3 Temmuz Perşembe günü yapılacaktır.

Memur ve Emekli Zam Oranları

Memur ve memur emeklileri: Toplam zam oranı yüzde 15,75

Toplam zam oranı yüzde 15,75 SSK ve Bağkur emeklileri: Zam oranı yüzde 16,85

Enflasyon Açıklama Tarihi

Haziran ayı resmi enflasyon açıklaması, 3 Temmuz Perşembe günü yapılacaktır.