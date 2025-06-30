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Erdoğan: Enflasyon Düşüyor, İhracatta Rekor Kırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun düşüşte olduğunu ve ihracatta rekor kırıldığını açıkladı. 2024 yılı ekonomik gelişmeleri öne çıktı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 12:56, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 13:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadele ve ekonomik gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, enflasyonla mücadelede tavizsiz bir duruş sergilendiğini ve enflasyonun bir yıldır kesintisiz olarak gerilediğini belirtti. Ayrıca, yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi beklediklerini ifade etti. Türkiye'nin ekonomik büyümesinin sürdüğünü, 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme kaydedildiğini ve 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterildiğini vurguladı. Erdoğan, istikrar ve reform programlarının kararlılıkla uygulandığını, dış kaynaklara bağımlılığın azaltıldığını ve ülkenin yapısal direncinin artırıldığını söyledi.

Ekonomik Gelişmeler ve Büyüme

  • 2024 yılı ülkemiz açısından önemli başarılarla dolu bir yıl oldu. Büyüme stratejisi sayesinde ekonomi %3,2 oranında büyüdü.
  • 2025 yılında ekonomideki ivme devam ediyor.
  • 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla %2 büyüme kaydedildi.
  • 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterildi.
  • İstikrar ve reform programı kararlılıkla uygulandı.
  • Dış kaynaklara bağımlılık azaltıldı, kırılganlıklar asgariye indirildi.
  • Son 3 ayda yaşanan şoklara rağmen program sarsılmadı ve güven tazelendi.

Enflasyonla Mücadele ve Ekonomik İstikrar

  • Mayıs başından itibaren rezervler yeniden artmaya başladı.
  • Risk primi düşüyor, TL'ye güven yükseliyor.
  • Enflasyonla mücadelede tavizsiz duruş korunuyor.
  • Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor.
  • Mayıs ayında yıllık enflasyon son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.
  • Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamlar bekleniyor.

İhracatta Rekorlar ve Teknolojik Gelişmeler

  • 2024 ihracat açısından rekorlar yılı oldu.
  • 262 milyar dolar ihracatla rekor kırıldı.
  • Mayıs ayında ihracat %2,7 artışla 24,8 milyar dolara ulaştı.
  • Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 101 milyar doları aştı.
  • Kadın çalışanların ihracata katkısı 60,1 milyar dolar oldu.
  • 2028'e kadar uzak ülkelere ihracatın 50 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Savunma Sanayi ve Diğer Sektörlerde Başarılar

  • Savunma ve havacılık sanayisinin yerlilik oranı %20'den, ihracatı ise 248 milyon dolardan, 6,7 milyar dolara yükseldi.
  • NATO ve hizmet ihracatları dahil toplam ihracat 7,1 milyar dolar.
  • Dünyada satılan her 3 İHA'dan 2'sini Türk firmaları üretiyor.
  • Zırhlı kara araçlarında küresel marka olundu.
  • Otomotiv sektöründe, Türkiye Avrupa'nın dördüncü, dünyanın ise on ikinci büyük üretim üssü konumunda (37 milyar dolar ihracat hacmiyle).
  • Turizmde, 62,2 milyon ziyaretçiyle, en fazla turist ağırlayan dördüncü ülke olundu.

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