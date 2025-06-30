Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Karaali mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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