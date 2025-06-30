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Bakan Bolat: İhracatta Büyüme ve Destekler Artıyor

Türkiye, ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Ticaret Bakanı Bolat, ihracatçıya verilen destekleri ve yeni hedefleri detaylandırdı. Ekonomik büyüme, hizmet ve mal ihracatındaki artışla sürüyor. Uluslararası alanda Türkiye'nin itibarı yükseliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 13:11, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 13:05
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Bakan Bolat: İhracatta Büyüme ve Destekler Artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın büyük sınamalara rağmen artarak yoluna devam ettiğini belirterek, "Yılın ilk 6 ayının 5'inde geçen yılın aynı aylarından daha fazla mal ihracatı sağlamış durumdayız. Hizmet ihracatında da ilk 4 ay itibarıyla yükselişimize devam etmekteyiz." dedi.

İhracatta Rekor Artışlar ve Ekonomik Gelişmeler

Bakan Bolat, büyük bir heyecan ve umutla başlayan 2000'li yılların dünya finans krizi, küresel salgın, sıcak savaşlar ve enerji savaşları gibi büyük çatışmalar ve krizlere maruz kaldığını söyledi. Türkiye'nin bu krizlerin ortasında yer almasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde siyasi istikrarını koruduğunu, ekonomideki reformlar, dış politikadaki başarılar ve hayata geçirilen büyük projelerle sanayide, tarımda, hizmetlerde ve ticarette önemli gelişmelere imza atıldığını bildirdi.

Bu sayede Türkiye'nin bölgede hem lider olduğunu hem de küresel bir oyuncu konumuna ulaştığını kaydeden Bolat, "Bugün Türkiye adeta barışın sembolü haline geldi ve ülkemiz bu dönemde terör belasını da defetti ve huzur içinde vatandaşlarımızın refahını, satın alma gücünü ve gelirini artırma yolunda ekonomik gelişmesine devam etti." diye konuştu.

Milli Gelirde ve Kişi Başına Düşen Gelirde Artış

Son 22 yılda Türkiye'nin milli gelirinin dolar bazında 6 kat artarak 1 trilyon 371 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Bolat, kişi başına düşen milli gelirin 4 kat yükselişle 16 bin dolara yaklaştığını ve Türkiye'nin Dünya Bankasına göre üst gelire sahip ülkeler ligine yükseldiğini anlattı.

İhracatta Elde Edilen Başarılar

  • Mal ihracatı mayıs sonu itibarıyla yıllık seviyede 7,5 kat artışla 265,5 milyar dolara ulaştı.
  • Hizmetler ihracatı ise 8 kat artışla 115 milyar dolara yükseldi.
  • Toplamda 377 milyar dolar geçen yıl döviz kazancı sağlandı.
  • Bu yıl için hedeflenen ihracat tutarı en az 390 milyar dolar.
  • Son 24 ayın 14'ünde aylık ihracat rekorları kırıldı.
  • İlk 5 ay itibarıyla yıllık mal ihracatında 265,5 milyar dolar ile rekor kırıldı.
  • Hizmet ihracatında ilk 4 ay sonunda yıllık bazda 116,5 milyar dolara ulaşıldı.

İhracatçılara Sağlanan Destekler ve Uluslararası İtibar

İhracatı her kademede desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Bolat, geçen yıl 24,7 milyar liralık hibe destekleri sağlandığını, bu yıl ise 33 milyar liralık hedef doğrultusunda ilerlediklerini belirtti.Türkiye'nin uluslararası arenada öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Bolat, G20, Türk Devletler Teşkilatı, Afrika Ticaret Zirvesi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, D8 (Gelişen 8 Ülke), Avrupa Birliği ve ABD ile yürütülen temaslarda Türkiye'nin artan itibar ve saygınlığının büyük katkısını gördüklerini ifade etti.

Ticarette Yeni Hedefler ve Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Bolat, son dönemde uluslararası alanda gerçekleştirilen görüşmeler ve düzenlenen zirvelerden bahsederek sözlerini şöyle tamamladı:"Bütün dünyayı tarıyoruz. 'Ulaşamadığınız yerler sizin değildir.' anlayışı gereği bütün dünyada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya gayret ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefi bizler için sadece bir yön değil, aynı zamanda ilham kaynağıdır. Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapmak hedefimizdir. Aldığımız mesafeyle Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını üretimde, yatırımda, ihracatta ve her alanda kırmaya devam ediyoruz."

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