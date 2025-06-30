İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin açıklama

Son 3 gün içerisinde ülke genelinde toplam 263 orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınların 259'u etkili müdahale sonucunda kontrol altına alınmıştır. Halihazırda devam eden 4 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak sürdürülmektedir. Yangınlara karşı kara ve hava unsurları azami gayretle görev yapmakta, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmektedir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.

Devam Eden Orman Yangınları

İzmir-Menderes-Kuyucak

İzmir-Seferihisar-Doğanbey

Manisa-Akhisar-Doğankaya

Hatay-Antakya-Üçgedik

İzmir'deki Yangınlara Müdahale

İzmir'deki yangınlara toplam 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve 1000'den fazla personel ile müdahale edilmektedir.