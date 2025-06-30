Adıyaman'da İnşaatta İskele Parçası Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Adıyaman'da, Altınşehir Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan bir işçi, iş kazası sonucu ağır yaralandı. Olayda, A.H.H. isimli inşaat işçisinin üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle iskele parçası düştü. Çalışma arkadaşlarının hızlı müdahalesiyle, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı işçi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, A.H.H.'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

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