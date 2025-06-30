Adıyaman'da İnşaatta İskele Parçası Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Adıyaman'da inşaatta iskele parçası düşen işçi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, işçi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 13:55, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 13:56
Adıyaman'da, Altınşehir Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan bir işçi, iş kazası sonucu ağır yaralandı. Olayda, A.H.H. isimli inşaat işçisinin üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle iskele parçası düştü. Çalışma arkadaşlarının hızlı müdahalesiyle, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı işçi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, A.H.H.'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.
Olayın Detayları
- Olay, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi.
- İşçinin üzerine iskele parçası düştü.
- İhbar üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı.
- Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi sürüyor.