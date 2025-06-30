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Afrika ve Türkiye Arasında Ulaştırma İşbirliği Güçleniyor

Türkiye ile 7 Afrika ülkesi arasında imzalanan ulaştırma işbirliği anlaşması, kıtalar arası ticaretin gelişmesine katkı sağlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 14:23, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 14:24
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Afrika ve Türkiye Arasında Ulaştırma İşbirliği Güçleniyor

Bakan Uraloğlu, 7 Afrika ülkesiyle Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzaladıklarını bildirerek, "Anlaşmayla Afrika kıtası, Basra Körfezi üzerinden Kalkınma Yolu'na, Türkiye üzerinden de Orta Koridor'a entegre edilecek" açıklamasını yaptı. Bu önemli gelişme, Afrika'nın küresel ticaret yollarına entegrasyonunu güçlendirecek ve kıtanın dünya ticaret koridorlarına kesintisiz erişimini sağlayacak.

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu ve İşbirliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında Afrika kıtasında bulunan ülkelerle imzaladıkları anlaşmaya ilişkin bilgi verdi. Forumda, "Afrika ile Küresel Transit Koridorlarının Türkiye Üzerinden Bağlantısallığının Geliştirilmesi" başlıklı özel bir oturum gerçekleştirildi.

Katılımcı Ülkeler ve Temsilciler

  • Burkina Faso
  • Kongo Cumhuriyeti
  • Cibuti
  • Etiyopya
  • Gana
  • Gine
  • Fas
  • Somali
  • Moritanya
  • Liberya
  • Namibya (müsteşar yardımcısı düzeyinde)
  • Fil Dişi Sahili ve Mısır (büyükelçilik temsilcisi düzeyinde)

Afrika'nın Küresel Ticaret Akışına Katılımı

Uraloğlu, oturumda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki küresel taşımacılık projeleri ve olası işbirliklerinin değerlendirildiğini belirtti. Oturumun ardından Moritanya, Somali, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Liberya, Gine ve Gana'dan oluşan 7 Afrika ülkesiyle Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu mutabakat zaptıyla, Afrika limanları ile Türkiye limanları arasında doğrudan bağlantılar kurulacak. Anlaşmayla Afrika kıtası, Basra Körfezi üzerinden Kalkınma Yolu'na, Türkiye üzerinden de Orta Koridor'a entegre edilecek. Kıtanın dünya ticaret koridorlarına kesintisiz erişimi sağlanacak. Bu bağlantılar sayesinde Afrika, Asya pazarlarına, oradan da Avrupa'ya uzanan ticaret akışına doğrudan dahil olacak.

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