İzmir'de Orman ve Galericiler Sitesinde Büyük Yangın Felaketi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir çöplükte çıkan yangın, yanındaki ormana sıçradı ve alevlerin büyümesiyle yangın, otomobillerin bulunduğu galericiler sitesine kadar yayıldı. Çok sayıda araç yanarak küle dönerken, yangın sırasında bir beyaz eşya deposu da kullanılamaz hale geldi. Olay, İzmir'de dün saat 15.30 sıralarında, Buca Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, önce ormanlık alana, ardından ise yakınlardaki Otokent Galericiler Sitesi'ne sıçradı.

Yangına Müdahale ve Hasar

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak , 1 helikopter , 3 arazöz , 1 su ikmal aracı ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

, , , ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun ve koordineli müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sabah saatlerinde günün aydınlanmasıyla birlikte yangının bilançosu ortaya çıktı.

Otokent'te beyaz eşya deposu olarak kullanılan bir binada büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, onlarca araç ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Araçların alevlere teslim olduğu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.