İzmir'de Orman ve Galericiler Sitesinde Büyük Yangın Felaketi
İzmir Buca Beyazevler Mahallesi'nde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana ve galericiler sitesine sıçradı. Çok sayıda araç ile beyaz eşya deposu kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bir kişi tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 14:33, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 14:29
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir çöplükte çıkan yangın, yanındaki ormana sıçradı ve alevlerin büyümesiyle yangın, otomobillerin bulunduğu galericiler sitesine kadar yayıldı. Çok sayıda araç yanarak küle dönerken, yangın sırasında bir beyaz eşya deposu da kullanılamaz hale geldi. Olay, İzmir'de dün saat 15.30 sıralarında, Buca Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, önce ormanlık alana, ardından ise yakınlardaki Otokent Galericiler Sitesi'ne sıçradı.
Yangına Müdahale ve Hasar
- Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- Ekiplerin yoğun ve koordineli müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
- Sabah saatlerinde günün aydınlanmasıyla birlikte yangının bilançosu ortaya çıktı.
- Otokent'te beyaz eşya deposu olarak kullanılan bir binada büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, onlarca araç ise yanarak kullanılamaz hale geldi.
Soruşturma ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri
Yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Araçların alevlere teslim olduğu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.