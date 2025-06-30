Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor

Hayat pahalılığına kökten çözüm bulmak ve kalıcı refah artışı sağlamak için fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımıza devam ediyoruz."

Fiyat istikrarı, kısa vadeli etkilerine rağmen sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin ön koşuludur.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan iş gücü istatistiklerini değerlendirirken, "Dezenflasyon sürecindeki ılımlı büyümenin etkisiyle istihdam görece zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor" dedi.

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