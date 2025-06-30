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Anne-kız aynı anda mezun oldu, şimdi klinik açacaklar

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin mezuniyet törenine anne-kız damga vurdu. Aynı anda mezun olan anne kız, birlikte diş kliniği açmaya hazırlanıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 15:37, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 16:08
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Yapay zeka destekli verdiği eğitimlerle ön plana çıkan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde bölümlerini başarıyla bitiren öğrenciler, mezun olmanın heyecanını yaşadı. Okulun bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreni, renkli görüntülere de sahne oldu.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, programdaki konuşmasında mezun olan öğrencileri, onlara her konuda rehberlik eden akademisyenleri ve aileleri tebrik etti. Üniversite olarak dünyanın hızlı gelişimini yakından takip ettiklerini ifade eden Elmas, "Bu doğrultuda geliştirmekte olduğumuz yapay zeka destekli esnek eğitim, araştırma ve yönetim modelimizle hem ülkemizde hem de dünyada model olmayı hedefliyoruz" dedi.

"Gençlerimiz pırıl pırıl"

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ise "Bugün burada mezun olan pırıl pırıl gençlerimiz var, hepsini izledik. Çalışkan ve yarın ülkemizi emanet edebileceğimiz gençleri bugüne kadar gösterdikleri başarıdan dolayı kutluyoruz. Allah yollarını açık etsin. Ayrıca, öğrencilerimizi bugüne kadar eğitim yolculuğunda destekleyen vefakar anne ve babalara saygılarımı sunuyorum, onları tebrik ediyorum. Bugün çeşitli bölümlerden mezun olup ayrılıyorsunuz. Kiminiz diş hekimi, kiminiz fizyoterapist, kiminiz hemşire, mühendis, tekniker olacaksınız. Haklı olarak yarın iş hayatına gireceksiniz. Bu noktada sizlere nazik birkaç önerim olacak" diye konuştu.

Öğrencilere yapay zekanın önemini anlatan Emiroğlu, bu konuda izlemeleri gereken adımları anlatarak, çeşitli önerilerde de bulundu.

Anne-kız mezun oldu

Konuşmaların ardından bugünün hayalini kuran öğrenciler kep attı. Öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okundu. Ayrıca programda iç ısıtan anlar da yaşandı. 26 yaşındaki Refika Ülker ile annesi 48 yaşındaki Nursel Ülker de aynı anda mezun olmanın heyecanını yaşadı.

"Kızım klinik açtığında beraber çalışacağız"

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Avrupa Meslek Yüksek Okulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı'ndan mezun olan Nursel Ülker, "Kızım diş hekimliği bölümünü kazanınca bende sınava girdim. Beraber bu işi yaparız düşüncesiyle okudum. Klinik açacağız. Anaokulu öğretmeniydim, bıraktım bu mesleği yapacağım. Kızım klinik açtığında beraber çalışacağız" dedi.

"Birlikte çalışmamızın daha iyi olacağını düşünüyorum"

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Refika Ülker ise "Çok keyifli olacağı için annemi de sınava girmeyi ikna ettim. Birlikte çalışmamızın daha iyi olacağını düşünüyorum. Vize ve final sınavlarında birbirimize çok yardımcı olduk. Çok mutluyuz. 1 seneye kalmadan kliniğimizi de açmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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