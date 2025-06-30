Kılıçdaroğlu Paylaşımı Başını Yaktı: Görevden Aldı!

Datça Belediyesi'nin 26 Haziran tarihinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya paylaşımı gündem olmuştu. Bir sosyal medya kullanıcısı, Kılıçdaroğlu'na "tatil hediye edeceğini" belirten bir paylaşımda bulunmuş ve Datça Belediyesi'ni de etiketlemişti. Belediyenin bu paylaşıma "Doluyuz" şeklinde yanıt vermesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve çeşitli tepkilere neden oldu.

Görevden Alma Kararı

Belediyenin sosyal medya hesaplarından sorumlu olan

Osman Akın'ın görevine son verildi. Bu gelişme, kamuoyunda ve sosyal medya platformlarında tartışmalara yol açtı.

Osman Akın'ın Açıklaması

Osman Akın, görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Datça Belediyesi ile son bağım koptu. İçim çok rahat, daima ilçeye ve kuruma aldığımdan fazlasını verdim. Ercan Kesal'ın da dediği gibi: 'gece yarısı, ıssız bir tarladan tek başıma geçmiş gibiyim, hayat bu kadar'."



