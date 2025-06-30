TOGG'un Yeni Sürümü Hazır: İşte Fiyatı ve Özellikleri
TOGG'un Yeni Sürümü Hazır: İşte Fiyatı ve Özellikleri
Komando ve PÖH Sahaya İndi: Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Devriye!
Komando ve PÖH Sahaya İndi: Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Devriye!
En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?
En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?
Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
AFAD Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı
AFAD Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor
Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor
Polis memurunun öldürüldüğü kavga soruşturmasında 3 gözaltı
Polis memurunun öldürüldüğü kavga soruşturmasında 3 gözaltı
Orman Yangınları Sonrası 50 Bin Kişi Güvenli Bölgelere Alındı
Orman Yangınları Sonrası 50 Bin Kişi Güvenli Bölgelere Alındı
İzmir'de Orman ve Galericiler Sitesinde Büyük Yangın Felaketi
İzmir'de Orman ve Galericiler Sitesinde Büyük Yangın Felaketi
Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Göktaş: Güçlü bir gelecek, güçlü ailelerle mümkün
Göktaş: Güçlü bir gelecek, güçlü ailelerle mümkün
Erdoğan: Enflasyon Düşüyor, İhracatta Rekor Kırıldı
Erdoğan: Enflasyon Düşüyor, İhracatta Rekor Kırıldı
CHP'nin Kurultay davası ertelendi!
CHP'nin Kurultay davası ertelendi!
Bakan Yumaklı: Üç günde 263 yangına müdahale edildi
Bakan Yumaklı: Üç günde 263 yangına müdahale edildi
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 66,23'e düştü
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 66,23'e düştü
İşsizlik Rakamları Açıklandı
İşsizlik Rakamları Açıklandı
12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı
12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı
Antalya'da orman yangını çıktı
Antalya'da orman yangını çıktı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Kampanyalarla İkinci El Otomobil Pazarı Yeniden Canlanıyor
Kampanyalarla İkinci El Otomobil Pazarı Yeniden Canlanıyor
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası'nda yeni bir uyanış yaşanıyor
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası'nda yeni bir uyanış yaşanıyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Sakarya Metrobüs Hattı Hizmete Giriyor: Ücretsiz Dönem
Sakarya Metrobüs Hattı Hizmete Giriyor: Ücretsiz Dönem
Bakan Yumaklı: Bir ay içinde 1459 yangına müdahale ettik
Bakan Yumaklı: Bir ay içinde 1459 yangına müdahale ettik
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Tekirdağ'da 1500 dönüm alan yandı
Tekirdağ'da 1500 dönüm alan yandı
İklim Kanunu Teklifi Hayvancılığı Bitirmiyor, DMM'den Açıklama
İklim Kanunu Teklifi Hayvancılığı Bitirmiyor, DMM'den Açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

AFAD Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı

Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Hatay'daki orman yangınlarında 50 binden fazla kişi tahliye edildi. AFAD ve birçok kurumun müdahalesiyle can kaybı önlenmeye çalışılıyor. Bilecik'te 64 konut, İzmir'de 132 konut hasar aldı; çok sayıda hayvan telef oldu. Zarar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 16:31, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 16:58
Yazdır

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, son dönemde yaşanan orman yangınları nedeniyle çeşitli illerde önemli hasarlar meydana gelmiştir. Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri, 20 ahır, İzmir'de ise 132 konut ve bir iş yeri yangından etkilenerek hasar görmüştür. Ayrıca, Bilecik'te 37 küçükbaş ve 7 büyükbaş ile İzmir'de 125 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Yangınlar nedeniyle Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Hatay illerinde toplamda 50 binin üzerinde kişi geçici olarak güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.

Yangınlardan Etkilenen Bölgeler ve Tahliyeler

  • Sakarya: 2 mahallede 230 kişi
  • Bilecik: 7 köy ve 10 mahallede 609 kişi
  • Manisa (Akhisar): 11 mahallede 2.936 kişi
  • İzmir (Seferihisar): 6 mahallede 42.300 kişi (büyük kısmı yazlık konutlarda)
  • Hatay: 5 mahallede 1.500 kişi

Barınma ve Sağlık Hizmetleri

134 vatandaş kamu tesislerinde misafir edilmekte olup, yangınlardan etkilenen 79 vatandaş taburcu edilmiştir. Bilecik'te bir vatandaşın tedavisi devam etmektedir. Yangınlara müdahalede 350 AFAD personeli görev almakta, Türk Kızılay ise beslenme hizmeti sunmaktadır.

Destek Veren Kurumlar ve Koordinasyon

Çalışmalara İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, belediyeler, itfaiye teşkilatları ve sivil toplum kuruluşları destek vermektedir. Yangından etkilenen bölgelerde AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Başkan Yardımcıları ve ilgili daire başkanları koordinasyonu sağlamaktadır.

Zarar Tespit Çalışmaları

Zarar tespit çalışmaları AFAD ve Defterdarlık ekipleri koordinesinde devam etmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber