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Flash Haber TV, TYT Türk'e Satıldı

Eski MHP milletvekili Arzu Erdem'in sahibi olduğu TYT Türk, TMSF tarafından kayyum yönetimine devredilen Flash Haber TV'yi resmen satın aldı. Böylece bir dönem Türkiye'nin en bilinen kanalları arasında yer alan Flash TV, yeni sahibiyle birlikte yeniden yayın dünyasında kendine yer bulmaya hazırlanıyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 16:29, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 16:32
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Flash Haber TV, TYT Türk'e Satıldı

TYT Türk, "Türkiye'nin Yeni Televizyonu" sloganıyla 2025 yılı başında sektöre adım atmış ve kısa sürede RTÜK ile frekans devir süreçlerini tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. MedyaRadar'ın haberine göre, TYT Türk, TMSF kontrolündeki Flash Haber TV'nin devralınması için yürüttüğü süreci başarıyla sonuçlandırarak kanalın yeni sahibi oldu.

Flash TV'nin Çalkantılı Süreci

Türkiye televizyon tarihinde uzun yıllar renkli yayın politikası ve farklı formatlarıyla izleyiciye ulaşan Flash TV, son dönemde el değiştirme süreciyle gündeme gelmişti. 31 Aralık 2024 tarihinde Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Flash TV'yi satın almak için ödeme yaptığını, ancak hisselerin kendilerine devredilmediğini kamuoyuna duyurmuştu.

Ocak 2025'te ise Flash TV'nin Erkan Kork'a satıldığı ortaya çıkmıştı. BankPozitif ve Payfix ödeme sistemlerinin sahibi olan Erkan Kork, mart ayında yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Bu gelişmenin ardından kanalın yönetimi TMSF'ye devredilmişti.

Son olarak, eski MHP milletvekili Arzu Erdem'in yönetimindeki TYT Türk, TMSF kontrolündeki Flash Haber TV'nin yeni sahibi olarak kayıtlara geçti.

Medya kulislerinde, TYT Türk'ün bu satın alma hamlesiyle yayıncılık alanındaki etkinliğini güçlendireceği ve Flash Haber TV markasını yeniden canlandırarak ekrana taşıyacağı konuşuluyor.

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