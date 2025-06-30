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Uzmanlardan Uyarı: Google Haritalar'da Evinizi Gizleyin!

Hırsızlar artık dijital yollarla keşif yapıyor. Evinizi Google Haritalar'da bulanıklaştırarak güvenliğinizi artırın. Peki nasıl yapılır? Detaylar haberimizde!

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 16:52, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 16:52
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Uzmanlardan Uyarı: Google Haritalar'da Evinizi Gizleyin!

Ev Güvenliğinde Dijital Önlemlerİnsanlar evlerini güvende tutmak için her yolu deniyor. Gelişmiş kilitlerden güvenlik kameralarına kadar pek çok önlem alınıyor. Ancak bir uzmana göre, ev sahiplerinin unuttuğu basit bir ayrıntı evlerini risk altına sokuyor olabilir. Uzmana göre evinizi Google Haritalar'da bulanıklaştırmak, güvenli hale getirmek açısından çok önemli. Bu yöntem, dijital ortamda alınabilecek en etkili önlemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Soygunların Önüne Geçebilir

Bazı hırsızlar uygulamayı giriş yollarını, güvenlik önlemlerini ve değerli eşyaları öğrenmek için kullanıyor olabilir. Bu basit dijital önlem, olası soygunların önüne geçebilir. Güney Kaliforniya'daki Riverside Polis Departmanı'nda görevli memur Ryan Railsback, bazı ev sahiplerinin bu koruyucu adımı çoktan attığını bildiklerini söylüyor ve diğerlerine de aynı şeyi yapmayı tavsiye ediyor.

Uzman Görüşü

Railsback, "Suçlular insanları mağdur etmenin yeni ve yaratıcı yollarını arıyor. Halkın bu konuda bilinçli olması ve suçluların yöntemlerine karşı önlem alması iyi olur." ifadelerini kullandı.

Evinizi Nasıl Bulanıklaştırabilirsiniz?

Google'a göre, isteyen herkes Google Street View'da evinin bulanık görünmesini talep edebilir. Google'ın internet sitesinde şu açıklama yer alıyor:

  • Google Street View araçları, kamusal yollardan görüntüler yakalar ve bu görüntülerde eviniz yer alabilir.
  • Eğer bir görüntü uygunsuz içerik barındırıyorsa ya da evinizin görünmesini istemiyorsanız, bulanıklaştırma talebinde bulunabilirsiniz.
  • Eviniz bir kez bulanıklaştırıldığında bu işlem kalıcıdır.
  • Sadece ev sahibi ya da kiracı bu talepte bulunabilir.

Bulanıklaştırma Adımları

  • Bilgisayar ya da akıllı telefon üzerinden evinizi bulanıklaştırmak için önce Google Haritalar'da evinizi bulun.
  • Bulanıklaştırmak istediğiniz Street View görüntüsünü açın ve sağ alt köşede yer alan "Sorun bildir" seçeneğine tıklayın.
  • Formu doldurup gönderin.

Google Size Dönüş Yapacak

Bu talebin ardından Google, "Raporunuzu en kısa sürede inceleyeceğiz" bildiriminde bulunuyor. Formda e-posta adresinizi verdiyseniz, Google sizinle iletişime geçerek daha fazla bilgi isteyebilir ya da talebinizin durumu hakkında sizi bilgilendirebilir.

Dijital Önlemin Etkisi

Uzmanlara göre, bu basit dijital önlem potansiyel hırsızların gözünü korkutabilir. Hırsızlığa teşebbüs eden kişilerin çoğunlukla ön keşif yapmak isteyeceği vurgulanıyor. Online ortamda evin görüntüsüne ulaşmaya çalışan suçlular, çalınabilecek değerli eşyaları ya da karşılarına çıkabilecek güvenlik önlemlerini analiz eder. Bu da evin planını, giriş noktalarını ve varsa güvenlik kameralarını incelemeyi içerir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ancak bu hamlenin geri tepebileceğini söyleyen uzmanlar da var. Sokaktaki tek bulanık ev sizseniz, bu durum hırsızların "Saklayacak neyi var?" diye düşünmesine neden olabilir.


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