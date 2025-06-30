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TOGG'un Yeni Sürümü Hazır: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Türkiye'nin elektrikli otomobil alanındaki atılımlarından olan Togg'un yeni sürümü piyasaya sürülmek için gün sayıyor. Togg T10X 4More, 435 beygir gücüyle otomobil tutkunlarını heyecanlandırıyor. Yeni modelin fiyatı ve vergi dilimi merak konusu!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 18:21, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 18:22
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TOGG'un Yeni Sürümü Hazır: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Türkiye'nin doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobili Togg, yeni sürprizlerle otomobil severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Togg T10X'in başarılı satışlarının ardından, sedan modeli T10F'in satışa sunulması beklenirken, şimdi de Togg T10X'in 4x4 modeli olan T10X 4More ortaya çıktı. Güç anlamında büyük özelliklere sahip olacak bu modelin, birçok otomobilden daha güçlü olması ve 435 beygir güce sahip olması bekleniyor. Ayrıca, 700 Nm tork değerine ulaşacağı iddia edilen T10X 4More, çift motorlu olarak üretilecek.

Tasarım ve Donanım Özellikleri

Togg T10X 4More'un tasarımı, diğer T10X modelleriyle aynı şekilde korunmuş durumda. İç mekanda ise sürekli dört çeker ya da iki çekere düşürmek için kullanılacak tuş takımı eklenebilir veya son teknoloji ekranlar üzerinden dokunmatik menüden ayar yapılabilir. Dış görünüşte ise sadece bagaj kapağının sağ alt tarafına 4More yazısı eklenmiş durumda.

Neden "4More" İsmi?

Togg severler, neden İngilizce "More" kelimesinin kullanıldığını ve neden Türkçe bir isim tercih edilmediğini forum sitelerinde tartışmaya başladı. Togg'un Avrupa pazarına da satışının gerçekleşecek olması nedeniyle, küresel olarak en çok konuşulan dillerden biri olan İngilizce isim verilmesi normal karşılanıyor.

Vergi Dilimi ve Fiyat Beklentisi

  • T10X 4More'un mevcut fiyatlar üzerinden satışa sunulması halinde vergi diliminin yükseleceği anlaşılıyor.
  • Yaklaşık 325 kW motor gücüne çıkacak olan Togg T10X 4More'un ÖTV dilimi güncel rakamlarla yüzde 50 ve 60 olacak.
  • Tek motorlu ve en pahalı olan Togg'un fiyatı şu anda T10X V2 RWD Uzun Menzil'de bulunuyor ve 1 milyon 830 bin liradan satılıyor.
  • T10X 4More'un fazladan bir motoru daha olacak ve ÖTV dilimi de yüzde 50 ya da 60 olacağı düşünülürse, fiyatının 2 milyon liranın üzerinde olması bekleniyor.


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