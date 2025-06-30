Mobilden Akbank'lı olanlara özel %0 faizli toplamda 85.000TL'ye varan nakit fırsatı!

Akbank'ın "Mobilden Akbanklı Ol" süreciyle banka müşterisi olanlar için sunduğu faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. 1 Temmuz - 16 Temmuz 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirerek "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyen ve uzaktan müşteri edinim sürecini tamamlayan bireyler, %0 faizli kredi kampanyasından yararlanabilecek.

Akbank'tan 60 Bin TL'ye Kadar 3 Ay Vade ve %0 Faiz

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, uzaktan müşteri olma işlemlerini başarıyla tamamladıktan sonra Akbank Mobil üzerinden 1.000 TL ile 60.000 TL arasında, en fazla 3 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek. Kredi kullanımı hayat sigortalı olması şartıyla faizsiz olarak sunuluyor. Sigortasız kredi tercih edilmesi halinde ise aylık %4,63 faiz oranı uygulanacak.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Akbank Faizsiz Kredi Kampanya Şartları Neler?

-Kampanya yalnızca ilk defa mobilden Akbank müşterisi olan bireyleri kapsıyor.

-Başvuru işlemi yalnızca Akbank Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Tıklayınız.

-Kampanyadan sadece bireysel tüketici kredisi kapsamında faydalanılabiliyor.

-Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin kurye sürecini 16 Temmuz'a kadar tamamlamış olmaları gerekiyor.

-Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının binde 5'i kadar olup %15 BSMV dahil olarak tahsil ediliyor.

-Hayat sigortası primi müşterinin yaşına, kredi tutarına ve vadeye göre değişiklik gösteriyor. Örnek olarak, 35 yaşındaki bir müşteri için 60 bin TL krediye karşılık hayat sigortası primi yaklaşık 1.111 TL olarak hesaplanıyor.

-Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 veya %0,99 faizli avantajlı kredi kampanyalarından yararlanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamayacak

Akbank'ın faizsiz kampanyasına katılmak için tıklayınız.