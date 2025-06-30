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Mobilden Akbank'lı olanlara özel %0 faizli taksitli avans ve toplamda 85.000TL'ye varan nakit fırsatı!

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli toplamda 85.000TL'ye varan nakit fırsatı! 3 ay vadeli %0 faizli 60.000TL'ye varan kredi ve %0 faizli 3 ay vadeli 25.000TL'ye varan taksitli avans

Kaynak : MN Medya
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Mobilden Akbank'lı olanlara özel %0 faizli taksitli avans ve toplamda 85.000TL'ye varan nakit fırsatı!

Akbank'ın "Mobilden Akbanklı Ol" süreciyle banka müşterisi olanlar için sunduğu faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. 1 Temmuz - 16 Temmuz 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirerek "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyen ve uzaktan müşteri edinim sürecini tamamlayan bireyler, %0 faizli kredi kampanyasından yararlanabilecek.

Akbank'tan 60 Bin TL'ye Kadar 3 Ay Vade ve %0 Faiz

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, uzaktan müşteri olma işlemlerini başarıyla tamamladıktan sonra Akbank Mobil üzerinden 1.000 TL ile 60.000 TL arasında, en fazla 3 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek. Kredi kullanımı hayat sigortalı olması şartıyla faizsiz olarak sunuluyor. Sigortasız kredi tercih edilmesi halinde ise aylık %4,63 faiz oranı uygulanacak.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Akbank Faizsiz Kredi Kampanya Şartları Neler?

-Kampanya yalnızca ilk defa mobilden Akbank müşterisi olan bireyleri kapsıyor.
-Başvuru işlemi yalnızca Akbank Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Tıklayınız.
-Kampanyadan sadece bireysel tüketici kredisi kapsamında faydalanılabiliyor.
-Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin kurye sürecini 16 Temmuz'a kadar tamamlamış olmaları gerekiyor.
-Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının binde 5'i kadar olup %15 BSMV dahil olarak tahsil ediliyor.
-Hayat sigortası primi müşterinin yaşına, kredi tutarına ve vadeye göre değişiklik gösteriyor. Örnek olarak, 35 yaşındaki bir müşteri için 60 bin TL krediye karşılık hayat sigortası primi yaklaşık 1.111 TL olarak hesaplanıyor.
-Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 veya %0,99 faizli avantajlı kredi kampanyalarından yararlanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamayacak

Akbank'ın faizsiz kampanyasına katılmak için tıklayınız.

Akbank'ın taksitli avans kampanyası ise şu şekilde

Akbank, temmuz ayında bankaya yeni katılan müşteriler için sıfır faizli taksitli avans kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında ilk kez Axess Troy bireysel kredi kartı sahibi olan müşterilere, 25 bin TL'ye kadar ve 2-3 ay vadeli Taksitli Avans işlemlerinde %0 faiz uygulanacak.

-Kampanya, 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil üzerinden "Akbanklı olmak istiyorum" butonunu kullanarak uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayan bireyleri kapsıyor. Katılımcıların, Axess Troy kredi kartına yine Akbank Mobil veya MİM (Müşteri İletişim Merkezi) üzerinden başvuru yapmaları ve başvurularının 31 Temmuz'a kadar onaylanması gerekiyor.
-Kart başvurusu onaylanan müşteriler, kullanılabilir taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 31 Ağustos 2025 tarihine kadar yalnızca bir kez yararlanabilecek. Kredi kartı başvurusu onaylanan müşterilerin kampanya tanımlamaları, onay tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde yapılacak.

Kampanya Koşulları Şöyle:
-Kampanya sadece Axess Troy bireysel kart için geçerli.
-Wings, Free, ticari, sanal ve ek kartlar kapsam dışı.
-Kredi kartı şifresi tanımlanmış ve kartı kullanıma açık olan müşteriler, işlemi Akbank Mobil, şube veya ATM üzerinden gerçekleştirebilecek.
-ATM'den yapılacak işlemler tek seferde en fazla 4.000 TL ile sınırlı olacak.
-Kart sahipleri en az 200 TL tutarındaki işlemler için taksitli avans kullanabilecek.
-25 bin TL'ye kadar ve 2-3 ay vadeli avanslarda faiz %0, bunun dışındaki tüm işlemlerde %5 faiz uygulanacak (KKDF ve BSMV hariç).
-Kampanya, daha önce bireysel kredi kartı olmayan ya da 1 Temmuz'dan itibaren ilk defa başvuru yapacak müşterileri kapsıyor. Ayrıca, bankada son bir aydır herhangi bir aktif ürünü olmayan müşteriler de kampanyadan faydalanabilecek.
- Erken ödeme yapılmak istenirse şube veya müşteri hizmetleri aracılığıyla işlem yapılması gerekiyor. Gecikme kaydı, bloke ya da yasal takibi bulunan müşteriler kampanyadan yararlanamıyor.
- Akbank, kampanya koşullarını değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutuyor.

Akbank'ın faizsiz kampanyasına katılmak için tıklayınız.

Detaylı bilgi için Akbank.com adresine de bakılabilir.

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