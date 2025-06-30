57 Yıllık Sanat Tehlikede: Çırak Yetişmiyor, Sektör Can Çekişiyor!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 57 yıldır ahşap oymacılığı ve mobilya üretimi yapan, uluslararası ödüllü sanatçı Behzat Böke (70), yaptıkları zanaatın çırak yetişmemesi ve hazır mobilya imalatı nedeniyle tehlike altında olduğunu belirtti. Böke, "İmalat zor, çırak yetişmiyor" diyerek sektörün geleceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Behzat Böke'nin Sanat Hayatı ve Başarıları

Ahi Evran'ın doğumunun 850'nci yılı olarak ilan edilen '2021 Ahi Evran Yılı'nda kentte ahşap oymacılığı zanaatını sanata dönüştüren Behzat Böke, 'Türkiye'nin Ahisi' seçildi. İskenderun ilçesinde küçük yaşlarda başladığı ahşap oymayı 57 yıldır sürdüren ahşap rölyef ve heykel sanatçısı Böke, Türkiye'de birçok ilde cami ve kiliselere yaptığı eserlerin yanı sıra yurt dışında da birçok çalışmaya imza attı. Yaptığı eserlerle yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurumlardan çok kez ödüle layık görülen Behzat Böke'nin açtığı sergiler de büyük beğeni topladı.

Sektörde Yaşanan Sorunlar

Behzat Böke, Türkiye'nin klasik mobilyada geriye gittiğini ifade ederek, "Mobilyacılıkta oymacılık sektörü maalesef istediğimiz yerde değil. Çok kötü durumda. Şu anda can çekişiyor diyebilirim. Alttan da hiçbir çırak-usta yetişmiyor. Biz geçmişten bugüne 25 sene 30 senelik emekli çalışan arkadaşlarımızla bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar Türkiye'deki dizilerin yüzde 80'inde mevcut, her milimini iğne ile kuyu kazar gibi işliyoruz. Bir kütüğü alıyoruz, bir şekil veriyoruz, hayat veriyoruz, can veriyoruz. Eser olarak ölümsüzleştiriyoruz ama imalat zor, çırak yetişmiyor. Mobilyanın yanı sıra insan figürleri, çeşitli hayvan figürleri, portreler onları yapıyoruz. Çünkü biz geleceğe torunlarımıza veya torunlarına bırakabilecekleri bir eser yapıyoruz" dedi.

Taklit Ürünlere Dikkat!

Piyasalarda el işlemeli oyma gibi gösterilen birçok taklit ürünün bulunduğuna işaret eden Behzat Böke, ayrıca şu uyarıda bulundu:

"Bir iki kalıp çıkardıktan sonra döküm olarak piyasaya sürüyorlar. Üzerine boya yapıldığı zaman da müşteriler ahşap olup olmadığını bilmiyor. Ahşap olduğunu zannediyor. Bunları üretenler, ahşap diye satıyorlar. Müşterilerin çok dikkat etmesi lazım."



