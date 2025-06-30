Gençlik ve Spor Bakanlığı Personelinin Mesai Saatleri Yeniden Düzenleniyor

Teklifte yer alan yeni maddeyle birlikte, ilgili personelin çalışma saatlerinin Bakanlık tarafından belirlenebilmesinin önü açılıyor. Böylece sabit mesai uygulamasından esnek ve hizmet odaklı bir modele geçilmesi amaçlanıyor.

Bakanlığa düzenleme yetkisi geliyor

30 Haziran 2025 tarihli kanun teklifine göre, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nun mülga 35. maddesi yeniden düzenlenerek yürürlüğe girecek. Yeni düzenleme, Bakanlığa bağlı gençlik merkezi, genç ofis, yurt, kamp, spor tesisi, sporcu eğitim merkezi ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri gibi tüm birimlerde görevli memur ve sözleşmeli personelin mesai saatlerinin, 657 sayılı Kanun dikkate alınarak Bakanlıkça tespit edileceğini hükme bağlıyor.

Engelli ve hamile personele koruma devam edecek

Teklifte, engelli personel ve hamile kadınlar için mevcut mevzuat hükümlerinin geçerliliğini koruyacağı açıkça belirtiliyor. Böylece sosyal hassasiyetin gözetildiği bir düzenleme hedefleniyor.

Uygulama Bakanlık usul ve esaslarıyla şekillenecek

Yasa teklifine göre, yeni mesai uygulamasına ilişkin usul ve esaslar da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek. Bu kapsamda, hizmetin aksamadan yürütülmesini önceleyen ve uygulamada esneklik sağlayacak yönergeler çıkarılması bekleniyor.

Gerekçede "hizmetin aksamaması" vurgusu

Kanun teklifinin gerekçesinde, Bakanlığın çok çeşitli hizmet alanlarında faaliyet yürütmesi nedeniyle personelin mesai saatlerinin daha etkin ve işlevsel şekilde düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Teklifin yasalaşması halinde, uygulamada esneklik sağlanarak hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.