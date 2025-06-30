Hayati Karar! İmmünoterapi İlaçları Artık SGK Kapsamında

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır" dedi.

İmmünoterapi İlaçlarının Geri Ödeme Listesine Alınması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kanser hastalarımız için çok önemli bir müjdeyi paylaştı. Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır. Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Teşekkür Mesajı

Memişoğlu, bu süreçteki güçlü iş birlikleri ve hassasiyetleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.