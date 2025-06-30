Kız isteme kavgasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi Sultan Sencer Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Furkan Kaya ve yanındaki akrabaları, Kaya'nın kuzenine kız isteme planlaması yapmak için kız tarafı ile parkta buluştu. Tarafların arasında çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada polis memuru Kaya, silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru sağlık çalışanlarının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ankara'daki işlemlerinin ardından memleketi, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Eskiahır köyüne getirilen Furkan Kaya'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Furkan Kaya'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu öğrenildi.