Şemdinli'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2025 21:56, Son Güncelleme : 30 Haziran 2025 22:22
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, merkez üssü ilçenin Gelişen köyünde saat 19.14'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, bölgede hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa veya hasara yol açmadığı öğrenildi.