1 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları.

3- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Manchester City-Al Hilal ve Real Madrid-Juventus maçları yapılacak.

1- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "100 KARASI" toplantısına iştirak edecek, Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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