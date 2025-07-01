Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gözaltına Alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Soruşturmanın merkezinde, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bulunuyor. İlk gelen bilgilere göre, Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kooperatiflerde usulsüzlük iddiaları nedeniyle yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonun, bazı kooperatif projelerinde yaşanan usulsüzlükler, kamu zararı ve yetki dışı işlemler nedeniyle başlatıldığı öne sürülüyor. Bu kapsamda birçok dosya incelenmeye alındı ve İZBETON üzerinden yürütülen proje ilişkileri soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

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