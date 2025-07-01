Manisa'da Üç İlçede Orman Yangınlarına Hava Desteği

Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde süren orman yangınlarına, günün aydınlanmasıyla birlikte 28 hava aracı ile yeniden müdahale edilmeye başlandı. Yangınların kontrol altına alınabilmesi için ekipler hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi devam ediyor. Gece boyunca gece görüşlü 2 helikopter ile müdahale edilen Akhisar yangınında, sabah saatlerinde 2 uçak ve 7 helikopter de çalışmalara katıldı.

Ahmetli ve Kula'daki Yangınlara Müdahale

Ahmetli ilçesinde dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangına müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde 5 uçak ve 7 helikopter alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı.

dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangına müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde ve alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı. Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına kara ekiplerine 7 helikopter destek olmaya başladı.

Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Ekiplerin üç ilçedeki yangını söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan aralıksız olarak devam ediyor.



