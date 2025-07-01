Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 4.270 Liradan İşlemde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 270 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,6 artışla 4 bin 228 liradan tamamladı. Yeni günde ise saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1 artışla 4 bin 270 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 990 lira, cumhuriyet altını ise 27 bin 860 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yeni günde yüzde 0,9 primle 3 bin 332 dolardan işlem görüyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Altın Fiyatları

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikası kapsamında uygulamaya koyduğu tarifelerin orta ve uzun vadeli etkilerine yönelik belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Avrupa Birliği (AB) ve Japonya gibi önemli ticaret ortaklarının henüz ABD ile anlaşmaya varamamış olması, piyasalardaki risk iştahını azaltıyor.

Ticaret Politikaları ve Piyasa Etkileri

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent , 90 günlük tarife ertelemesinin süresinin dolacağı son haftaya girerken baskı arttıkça bir anlaşma telaşı olacağını belirtti.

, 90 günlük tarife ertelemesinin süresinin dolacağı son haftaya girerken baskı arttıkça bir anlaşma telaşı olacağını belirtti. Trump, sosyal medya hesabından, yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen kendilerinden pirinç almadığı gerekçesiyle Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti.

Merkez Bankası Gelişmeleri ve Yatırımcıların Odağı

Portekiz'in Sintra kentinde dün başlayan ve bugün de devam eden ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda büyük merkez bankalarının başkanlarının yapacağı sözlü yönlendirmeler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Piyasalarda Takip Edilecek Veriler

Dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri

verileri Avro Bölgesi'nde enflasyon

ABD'de JOLTS açık iş sayısı

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 360 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.



