Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 3 Temmuz tarihinde haziran ayı enflasyon rakamının belli olacağını belirten Işıkhan, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE oranının ortaya çıkacağını ifade etti. Bu gelişmenin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmelerin yapılacağını söyledi. Sonrasında ise ilgili rakamın çok kısa süre içinde Meclis'e sunulacağını belirtti. Takdirin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu vurgulayan Işıkhan, Grup Başkanı Abdullah Güler'in de gerekli açıklamaları yaptığını ve emekliler için hayırlı olmasını temenni etti.

Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağına ilişkin detayları paylaştı. Ayrıca, kamudaki yaklaşık 600 bin işçinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili de bilgi verdi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Görüşmeleri

Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığıyla sendikalara son teklifin bu hafta sunulacağı belirtildi.

aracılığıyla sendikalara son teklifin bu hafta sunulacağı belirtildi. Işıkhan, makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inandığını ifade etti.

Bakan Işıkhan, tüm bu süreçlerin emekliler ve kamu çalışanları için olumlu sonuçlanmasını diledi.



